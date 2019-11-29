الشرطة البريطانية تتعامل مع عملية الطعن باعتبارها عملا "إرهابيا"

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الجمعة، أنها تتعامل مع عملية الطعن عند جسر لندن باعتبارها عملا إرهابيا كإجراء احترازي، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".









وقالت الشرطة في بيان: "تم استدعاء الشرطة لحادث طعن في مكان قريب من جسر لندن... اعتقلت الشرطة رجلا. نعتقد أن عددا من الأشخاص أصيبوا".



