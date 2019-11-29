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نجم تشيلسي يحسم مصيره من الانتقال إلى برشلونة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:44 م
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تشيلسي
تشيلسي
وكالات
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حسم البرازيلي ويليان نجم تشيلسي الإنجليزي، مصيره بشكل رسمي مع البلوز، بعد ارتباطه مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف نجم هجوم تشيلسي الإنجليزي، البرازيلي ويليان، عن موقفه من البقاء في صفوف فريقه، أو الرحيل إلى العملاق الإسباني برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

أوضحت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن ويليان يعد أحد أبرز الأهداف المستهدفة لبرشلونة خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق.

وتابعت أن برشلونة قرر المخاطرة من أجل ضم البرازيلي ذو 31 عاماً، نظراً لانتهاء عقده مع ناديه إمكانية ضمه مجاناً، حيث ينتهي عقد ويليان بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي سيحق له التوقيع لأي فريق أخر مجاناً خلال يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأشارت إلى أن المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، أبدى إعجابه باللاعب، وبات أحد المطالبين بضمه إلى كتيبة "البلوغرانا" بأسرع وقت ممكن.

وكشف ويليان عن موقفه خلال تصريحاته مع الشبكة البريطانية المذكورة أعلاه، حيث قال: ’’لا أريد الاستماع إلى أندية أخرى، لدي عقد مع تشيلسي يمتد حتى نهاية الموسم، أنا لاعب في تشيلسي، والنادي يعرف جيداً ما أريد أن أفعله".

واختم: "أنا سعيد هنا، وأشعر بالراحة للعب في هذا الفريق، لكن مصيري بيد إدارة الفريق وأنا انتظرهم".
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الكلمات المفتاحية

ويليان تشيلسي برشلونة

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