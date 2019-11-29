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حقيقة التحقيق مع رئيس تحرير 'الأهرام'

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:42 م
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الكاتب الصحفي علاء ثابت
الكاتب الصحفي علاء ثابت
ميسون أبو الحسن
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نفى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ما تم تداوله حول التحقيق مع الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، مؤكدًا أنها أخبار عارية تمامًا من الصحة.

وقال "جبر" في تصريحات صحفية، إن المواقع الإخوانية بدأت في نشر أخبار كاذبة ومفبركة وغير حقيقية، عن التحقيق مع الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، في الوقت الذي كان مشغولًا في التجهيز للإصدار الرسمي لبوابة الأهرام الرقمية الجديدة، مع الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن هذا الخبر كاذب من أساسه، ولم يحدث بالمرة، والكاتب الصحفي علاء ثابت في مؤسسة الأهرام، يمارس عمله كرئيس تحرير للجريدة، لافتًا إلى أنه كاتب وطني أصيل ومحترم.

وتابع: "المواقع الإخوانية تشوه إنجاز الأهرام بشائعة التحقيق مع رئيس تحريرها، وكلما تسقط أكذوبة تصيبهم لوثة".
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كرم جبر علاء ثابت حقيقة التحقيق مع علاء ثابت الفجر الأهرام

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