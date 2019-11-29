تعرف على موعد حفل حسين الجسمي في دبي

يستعد الفنان حسين الجسمي لإحياء حفل غنائي كبير، في دبي، وذلك يوم الإثنين الموافق ٢ ديسمبر المقبل، ويبدأ الحفل في تمام الساعة 9:30 مساءً.



حيث نشر حسين الـ"بوستر" الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق حسين على الصورة قائلاً: "محبة الوطن لا يمكن وصفها في قلوبنا المتعلقة بكل شبر من ترابه، نحتفل في اليوم الثاني من ديسمبر بدار الحي بفرحة إتحادية لوطن التسامح والسلام".



أغنية "خطير" لحسين الجسمي



وفي سياق آخر، طرح حسين الجسمي مؤخرًا أحدث أغانيه عبر موقع "يوتيوب" والتي تحمل اسم "خطير"، وهي من ألحانه، ومن أشعار مانع بن سعيد العتيبة، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.



حفل حسين الجسمي في موسم الرياض



والجدير بالذكر أنَّ حسين الجسمي أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًا كبيرًا بالسعودية، وذلك من ضمن فعاليات موسم الرياض، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، لجمهور حسين بالمملكة العربية السعودية.