لامبارد يعلن غياب نجم تشيلسي أمام وست هام يونايتد





أعلن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد غياب نجمه هجوم الفريق الدولي الإنجليزي الشاب "تامي أبراهام" عن مواجهة الفريق القادمة ضد وست هام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز غداً السبت.





وغادر تامي أبراهام ملعب ميستايا الأربعاء الماضي في مباراة الفريق ضد فالنسيا في الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي إنتهت بالتعادل 2 -2.





وتدخل لاعب فالنسيا إيزيكيل جاراي على قدم أبراهام، مما أجبره على مغادرة الملعب لصالح ميتشي باتشواي.





وعلق لامبارد قائلاً: " لن يكون متاحاً غداً، مازال يشعر بالكثير من الألم".





وعن مشاركة باتشواي أضاف: " ميتشي لاعب بارع، يمتلك قوة بدنية وآداء قوي، أثق بقدراته كثيراً".





ويستضيف تشيلسي نادي وست هام يونايتد غداً السبت في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.





ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بفارق 11 نقطة عن المتصدر ليفربول.



