مجلس أعمال أغادير يبحث إنشاء منصة إلكترونية للقطاع الخاص

بحث مجلس اعمال بلدان اغادير تصورات انشاء منصة الكترونية مخصصة للقطاع الخاص ضمن الموقع الالكتروني للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بهدف التعريف بالصناعات والفرص التجارية المتاحة في دول أغادير وبناء الشراكات وتوفير قواعد بيانات محدثة للمتعاملين الاقتصاديين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "البتراء".





جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للمجلس الذي عقد أخيرًا في العاصمة التونسية برئاسة رئيس المجلس محسن بوجبيل وبحضور اعضاء المجلس.





وقال محسن بوجبيل رئيس المجلس: " مجلس أعمال بلدان أغادير يعتبر ركيزة أساسية لتطوير العلاقات التجارية ما بين أصحاب الأعمال في دول الاتفاقية للوصول إلى مستويات تلبي الطموحات وتعكس حجم العلاقات المتميزة التي تجمع الدول الاعضاء الشقيقة".





وقال ممثل نقطة الاتصال الوطنية التونسية طارق الأندلسي أن اتفاقية اغادير تعد الإطار الأكثر انسجاماً لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء في الإتفاقية.



