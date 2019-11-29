"أنامل ذهبية".. كيف تضفي "رحمة" روحها على الملابس والحُلى؟

بأنامل ذهبية وخيال واسع وعين تحلم بالاختلاف والجمال حولت رحمة عبد اللطيف الطارات والملابس إلى لوحات فنية رائعة إذ تضفي على القطعة لمساتها بتطريز بعض خيوط "الكنفاه" عليها، لم تتوقف رحمة عند مرحلة المشاهدة وحسب بل عزمت على التجريب والتقليد منذ البداية ومن الرغبة في تعلم شيء جديد إلى طلبات ورسائل وجمهور عريض يلتفتون للموهبة التي لم تعرفها صاحبتها بعد.

من تحدي كسل الإجازة إلى أحد صفحات التطريز الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتهافت عليها الكثير ليزينوا ملابسهم، بدأت رحمة في الاستماع إلى رغبتها بتعلم حرفة جديدة لتملئ وقت فراغها إلى أن يبدأ العام الدراسي الجديد وبفيديوهات التعليم على منصة اليوتيوب بدأت رحمة رحلتها ولم تكتف بذلك بل أخذت بالتجريب وساعدتها في التعلم والدتها لحبها الشديد للتطريز اليدوي.

"مكنش في بالي إنه هيبقى مشروع أنا بعملها هواية" لم تتوقع صاحبة الـ20 عامًا أن قرار آخذته للتسليه منذ أن طرأت الفكرة برأسها أنه سيتحول لمشروعها الصغير والذي حاز على إعجاب الكثيرين، وفي مدة لم تتعدى الشهر والنصف أصبحت رحمة تتقن فن التطريز وليس فقط هذا بل طورته لتجعل منه أشكالا مميزة تجذب الناظرين وبدأت بالطارات الصغيرة والغرز القليلة ثم الكابات إلى أن انتقلت للحلي والملابس.









عرضت "رحمة" أعمالها على الأقارب والأصدقاء ونُصِحت بعرض تلك الأعمال على منصات التواصل الاجتماعي ولكثرتها احتارت في بداية الأمر على ماذا ستعرض ولم تفكر كثيرًا إذا أتخذت الفيس بوك منصة لها لكثرة المستخدمين له ونشأت صفحة اسمتها "lavender for canava" ومن ثم بدأت بتصوير الكابات والطارات في بداية الأمر وبعد مرور عدة أيام بدأت بااستقبال أولى طلبات العمل .

"وجعل بينكم مودة ورحمة" إحدى الآيات القرأنية التي زينت بها طارة أهدتها لأول زيجة في عائلتها وعندما عرضتها على الصفحة الخاصة بها أعجب بها الكثيرين عُرِض عليها التطريز على "مناديل" كتب الكتاب وعلى طارات تحمل الكثير من العبارات الأخرى، "الصداقة زهرة تنبت بالقلب لا تذبل أبدا" "لقد تعاهدنا على السير معا" وتنوعت العبارات في مختلف المناسبات.

الخيوط والإبرة فقط هم أدوات رحمة لتطوير مشروعها الصغير، وانتقلت من الطارات إلى التطريز على الملابس والكابات الشبابية ولم ينتهي عشقها للجمال عند هذا الحد بل عملت على التطريز على السلاسل والحلي والساعات وصنعت أول ساعة حائط بالتطريز اليدوي من الألف إلى الياء ولتضفي لمسة جمال على ديكور المنزل.





