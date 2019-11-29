شيرين رضا: "نفسي أجسد دور راقصة.. وبعتذر لكل دكتور بيطري"

كشفت الفنانة شيرين رضا، عن رغبتها في تجسيد دور"راقصة" لأنها لا تتخيل كيف يكون شكلها في هذا الدور وهذا ما تفضل تقديمه "الإختلاف".





وأضافت شيرين في حوارها ل"الفجر الفني"، لا أرفض أي دور يتطلب تغيير في شكلي وسني كما حدث في فيلم"فوتو كوبي" فأنا دائما أفضل الأدوار المختلفة عن شخصية شيرين رضا الحقيقية.





وعن القضايا التي تتمني أن يُسلط عليها الضوء من خلال الأعمال الفنية، قالت شيرين،:"عدم إنسانية الإنسان" لأن الإنسان ليس لدية إنسانية في الوقت الحالي، وعن هجومها علي هيئة الطب البيطري ووصفهم "بجزارين النازية"، أضافت،:"انا مبشتمش البيطرين ومقدرش أعيش من غيرهم لأن عندي حيوانات كتير ويقذونني دائما، أنا بتكلم عن المنظومه والهيئة نفسها فياريت نلقي الضوء علي القضية نفسها وليس علي التعبير الذي صُدر مني، وأنا أسفة لو التعبير كان خاطئ.





وعن دور السوشيال ميديا في حياتها قالت،:" أنا فنانة ولدي متابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي لماذا أسكت و لا أسلط الضوء علي مشاكل بلدي؟".





كما أعربت الفنانة شيرين رضا عن سعادتها بتجربتها كعضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي، في الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.





وقالت شيرين،: "مبسوطة إن تم إختياري من قبل إدارة المهرجان لأكون عضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل عربي مهرجان مهم زي مهرجان القاهرة، شكرا إدارة المهرجان ولمحمد حفظي".





وإستكملت "شفت أفلام من بلاد عربية مجاورة لينا، ومنها تجارب شبابية مهمة جدا وتبشر بمستقبلهم المبهر، فخورة بيهم جدا، حيث سلطت أفلام المهرجان علي مشاكل كثيرة ومختلفة، وفي العموم مبسوطة جدا بالمهرجان".