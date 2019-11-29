Advertisements
Advertisements
Advertisements

شيرين رضا: "نفسي أجسد دور راقصة.. وبعتذر لكل دكتور بيطري"

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:44 م
Advertisements
شيرين رضا
شيرين رضا
نور طلعت - تصوير: مصطفى الديب
Advertisements
كشفت الفنانة شيرين رضا، عن رغبتها في تجسيد دور"راقصة" لأنها لا تتخيل كيف يكون شكلها في هذا الدور وهذا ما تفضل تقديمه "الإختلاف".

وأضافت شيرين في حوارها ل"الفجر الفني"، لا أرفض أي دور يتطلب تغيير في شكلي وسني كما حدث في فيلم"فوتو كوبي" فأنا دائما أفضل الأدوار المختلفة عن شخصية شيرين رضا الحقيقية.

وعن القضايا التي تتمني أن يُسلط عليها الضوء من خلال الأعمال الفنية، قالت شيرين،:"عدم إنسانية الإنسان" لأن الإنسان ليس لدية إنسانية في الوقت الحالي، وعن هجومها علي هيئة الطب البيطري ووصفهم "بجزارين النازية"، أضافت،:"انا مبشتمش البيطرين ومقدرش أعيش من غيرهم لأن عندي حيوانات كتير ويقذونني دائما، أنا بتكلم عن المنظومه والهيئة نفسها فياريت نلقي الضوء علي القضية نفسها وليس علي التعبير الذي صُدر مني، وأنا أسفة لو التعبير كان خاطئ.

وعن دور السوشيال ميديا في حياتها قالت،:" أنا فنانة ولدي متابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي لماذا أسكت و لا أسلط الضوء علي مشاكل بلدي؟".

كما أعربت الفنانة شيرين رضا عن سعادتها بتجربتها كعضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي، في الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت شيرين،: "مبسوطة إن تم إختياري من قبل إدارة المهرجان لأكون عضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل عربي مهرجان مهم زي مهرجان القاهرة، شكرا إدارة المهرجان ولمحمد حفظي".

وإستكملت "شفت أفلام من بلاد عربية مجاورة لينا، ومنها تجارب شبابية مهمة جدا وتبشر بمستقبلهم المبهر، فخورة بيهم جدا، حيث سلطت أفلام المهرجان علي مشاكل كثيرة ومختلفة، وفي العموم مبسوطة جدا بالمهرجان".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كون شيرين رضا خبار الفن انا

أخبار تهمك

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من يورجن كلوب حول إصابة نجم ليفربول

منذ ثلث ساعة

"رفع أسعار السجائر".. الحكومة تحسم الجدل في بيان رسمي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

منذ حوالي 7 ساعات

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 23 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يومين

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم برشلونة يعلن رحيله

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ يوم

من "الاختفاء" لـ"الزواج العرفي".. القصة الكاملة لـ"فتاة المرج"

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"

منذ حوالي 19 ساعة

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

شيرين رضا في "وهران" !

مهرجان "القاهرة السينمائي" يحتفي بـ8 مخرجات عرب في دورته الـ40 (صور)

شهادة تقدير لـ أحمد داش وجائزة خاصة لشيرين رضا في القومي السينما

سوسن بدر تعلن اعتذارها عن عضوية لجنة تحكيم الجونة السينمائي

سوسن بدر تخضع لجراحة دقيقة

أحمد مالك يتحدى عصابة بالقرن التاسع عشر في The Furnace

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

06:35 ص

من "الاختفاء" لـ"الزواج العرفي".. القصة الكاملة لـ"فتاة المرج"

02:30 م

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

09:20 ص

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status