"شيكو" ينشر صورة مع شريف منير وأحمد حلمي ويعلق تعليقًا كوميديًا



على صعيد آخر ولد الفنان شيكو في 4 يوليو 1980، وهو ممثل ومؤلف سيناريو مصري، كون في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عرفت باسم "تمر هندي" للإنتاج الفني، و قدموا أفلامًا سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، وعرفهم الجمهور من خلال فيلم "رجال لا تعرف المستحيل".



لفتت الفكرة نظر محمد حفظي الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل أنتج لهم مسلسل "أفيش وتشبيه"، الذي كان يقدم في كل حلقة صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية، ثم أنتج لهم حفظي بعدها فيلم "ورقة شفرة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى النقد.



يشار إلى أن الفنان "شيكو" شارك في العديد من المسلسلات منها "مسلسل أفيش وتشبيه، البلطجي، الرجل العناب، لهفة كضيف شرف، نيللي وشريهان، خلصانة بشياكة"، كما شارك في العديد من الأفلام منها "رجال لا تعرف المستحيل، ورقة شفرة، بنات وموتوسيكلات، سمير وشهير وبهير، بنات العم، الحرب العالمية الثالثة، حسن وبقلظ، حملة فريزر".



نشر الفنان "شيكو" صورة جديدة له برفقة الفنان شريف منير، والفنان أحمد حلمي، من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك من خلال حسابه، الرسمية، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".علق "شيكو" على هذه الصوة تعليقًا كوميديًا، حيث قال: "جمعة مباركة، ملهاش أي علاقة بالصورة"، لأن الصورة من مهرجان القاهرة السينمائي.علق أحد المتابعين على الصورة قائلًا: "أنت براحتك يا فنانا، حتي لو ملهاش أي علاقة بالصورة، منورين أحلى الناس".