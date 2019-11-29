عمر طلعت زكريا لوالده الراحل: "سيبتلي حاجة افتخر بيها لحد يوم الدين"

أعرب الفنان عمر طلعت زكريا عن شعوره بالفخر، واشتياقه لوالده الفنان الراحل طلعت زكريا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر عمر صورة للفنان الراحل طلعت زكريا، وعلق على الصورة قائلاً: "وحشتني يا حبيبي، أحسن حاجه في حياتي إن اسمك بعد اسمي، سيبتلي حاجه افتخر بيها لحد يوم الدين ربنا يرحمك على كل حاجة حلوة عملتها عشاني وعشان امي واختى، عمرنا ما هننساك وهندعيلك لحد ما نجيلك"وتوالت عليه التعليقات بالدعاء إلى والده الراحل بالرحمة والمغفرة.



لمحات من حياة الفنان الراحل طلعت زكريا



ولد الفنان الراحل طلعت زكريا بالإسكندرية في يوم18 ديسمبر عام 1960 ، تزوج مرتين الأولي من سيدة خارج الوسط الفني وهي والده أبنائه إيمي وعمر، والزوجة الثانية هي السيدة شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد في عام٢٠٠٥ واستمر زواجه منها لمدة 10 سنوات لكنه أنفصل عنها دون إيضاح أي أسباب للانفصال،و توفى طلعت زكريا يوم الثلاثاء الثامن من أكتوبر لعام2019، بعد صراع طويل مع المرض.



آخر أعمال الفنان الراحل طلعت زكريا



ويُذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل طلعت زكريا الدارمية مشاركته في مسلسل الزبيق مع الفنان كريم عبد العزيز و شريف منير، والمسلسل عُرض في السباق الرمضاني لعام 2017، ويُشار إلى أن أخر أفلام طلعت زكريا هو فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، الذي عُرض بالسينمات فى ديسمبر 2017.



وكان طلعت قد انتهى طلعت قبل وفاته من تصوير فيلم جديد يحمل اسم "الموقف"، والفيلم بطولة منة فضالي، محمد رضا، ريكو، وإخراج ممدوح زكي،ولم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن.

