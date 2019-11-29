Advertisements
Advertisements
Advertisements

قائد شرطة محافظة ذي قار العراقية يستقيل من منصبه

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:02 م
Advertisements
قائد شرطة ذي قار محمد محسن زيدان
قائد شرطة ذي قار محمد محسن زيدان
الفجر
Advertisements
أعلن قائد شرطة محافظة ذي قار في جنوب العراق، اللواء الركن محمد محسن زيدان، مساء الجمعة، الاستقالة من منصبه، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية".


وأكدت مصادر أمنية وطبية عراقية، أن 400 شخص قتلوا منذ بداية الاحتجاجات بالعراق في مطلع أكتوبر الماضي، وذلك بعد ارتفاع حصيلة القتلى في محافظتي النجف وذي قار يوم الخميس، إلى 50.



وقال شهود، إن "حصيلة قتلى المتظاهرين في ذي قار ارتفعت إلى 32، وإصابة 245 آخرين، بعد المجزرة التي ارتكبتها القوات الأمنية لمواجهة المتظاهرين في مدينة الناصرية بالرصاص الحي"، وفقاً لما ذكر موقع قناة "الحرة" اليوم الجمعة.



وأضافوا: "كما أن حصيلة قتلى التظاهرات في النجف ارتفعت إلى 18 شهيداً وإصابة 150 آخرين، بسبب القوة المفرطة التي استخدمتها قوات مكافحة الشغب ضد المواطنين".



وشهدت ذي قار والنجف يوماً دامياً، أمس الخميس، بعد لجوء القوات الأمنية إلى استخدام الرصاص الحي بشكل مباشر ضد المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.



وفي النجف وإضافةً إلى الرصاص الحي استخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين.




وفي محافظة ذي قار شكل مجلس القضاء الأعلى، هيئة للتحقيق في الأحداث التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى.



على صعيد آخر، أفاد مصدر أمني، الجمعة بأن مسلحين مجهولين اغتالوا الناشط المدني حيدر اللامي في محافظة ميسان جنوبي العراق عند خروجه من ساحة التظاهر.


ويطالب المتظاهرون في العراق، منذ الأول من أكتوبر، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منصبه قائد شرطة ذي قار العراق الاستقالة الاحتجاجات

أخبار تهمك

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 19 ساعة

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

من "الاختفاء" لـ"الزواج العرفي".. القصة الكاملة لـ"فتاة المرج"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

زيدان يتحدث عن مواجهة ألافيس المعقدة ويوضح حقيقة رحيل نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ يوم

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

منذ حوالي 8 ساعات

"رفع أسعار السجائر".. الحكومة تحسم الجدل في بيان رسمي

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 18 ساعة

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 7 ساعات

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ حوالي 13 ساعة

بعد رحيله.. السبب الحقيقي وراء إقالة أوناي إيمري من آرسنال

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يومين

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 17 ساعة

عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

احتجاجات جديدة ضد الحكومة العراقية ببغداد وقطع طريق مؤد للمطار

مصرع وإصاية أكثر من 300 شخص حصيلة ضحايا قمع التظاهرات بالعراق

احتجاجات عارمة.. العراق ينتفض في مظاهرات ضخمة والشعب يهتف ضد إيران (تقرير)

"مقتدى الصدر" يعرب عن رفضه التعدي على المتظاهرين العزل بالعراق

"جلسة برلمانية طارئة ومطالب بحماية المتظاهرين".. كيف يعيش العراق بعد يوم دام؟

متظاهرون يحرقون منزل نائب عراقي جنوب بغداد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

من "الاختفاء" لـ"الزواج العرفي".. القصة الكاملة لـ"فتاة المرج"

02:30 م

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

06:35 ص

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

09:20 ص

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status