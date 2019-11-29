تعرف على المباريات التي سيغيب عنها نجم ليفربول بسبب الإصابة

تلقى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ضربة موعدة بعد تأكد غياب البرازيلي فابينهو لاعب وسط الريدز لمدة شهرين بسبب الإصابة.



وكان فابينهو قد تعرض للإصابة في مباراة ليفربول يوم الأربعاء الماضي أمام نابولي حيث غادر ملعب المباراة ولم يتمكن من استكمالها بسب الإصابة.



ونستعرض المباريات التي سيغيب عنها لاعب الوسط البرازيلي عن الريدز بسبب الإصابة :-



ليفربول × برايتون 20-11-2019



ليفربول × إيفرتون 4-12-2019



بورنموث × ليفربول 7-12-2019



ريد بو سالزبرج × ليفربول 10-12-2019



ليفربول × واتفورد 14-12-2019



أستون فيلا × ليفربول 17-12-2019



الفائز من مباراة رقم 3 في كأس العالم للأندية × ليفربول 18-12-2019



نهائي كأس العالم للأندية - مباراة تحديد المركز الثالث والرابع



ليستر سيتي × ليفربول 26-12-2019



ليفربول × وولفرهامبتون الأحد 29-12-2019



ليفربول × شيفيلد يونايتد 2-1-2020