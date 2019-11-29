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تعرف على المباريات التي سيغيب عنها نجم ليفربول بسبب الإصابة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:56 م
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فابينهو
فابينهو
علي نبوي
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تلقى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ضربة موعدة بعد تأكد غياب البرازيلي فابينهو لاعب وسط الريدز لمدة شهرين بسبب الإصابة.

وكان فابينهو قد تعرض للإصابة في مباراة ليفربول يوم الأربعاء الماضي أمام نابولي حيث غادر ملعب المباراة ولم يتمكن من استكمالها بسب الإصابة.

ونستعرض المباريات التي سيغيب عنها لاعب الوسط البرازيلي عن الريدز بسبب الإصابة :-

ليفربول × برايتون 20-11-2019

ليفربول × إيفرتون 4-12-2019

بورنموث × ليفربول 7-12-2019

ريد بو سالزبرج × ليفربول 10-12-2019

ليفربول × واتفورد 14-12-2019

أستون فيلا × ليفربول 17-12-2019

الفائز من مباراة رقم 3 في كأس العالم للأندية × ليفربول 18-12-2019

نهائي كأس العالم للأندية - مباراة تحديد المركز الثالث والرابع

ليستر سيتي × ليفربول 26-12-2019

ليفربول × وولفرهامبتون الأحد 29-12-2019

ليفربول × شيفيلد يونايتد 2-1-2020
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الكلمات المفتاحية

موعد ليفربول ضد نابولي ليفربول فابينهو تشكيل ليفربول ونابولي

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