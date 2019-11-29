حبوب الفيل الأزرق "DMT" .. ما لا تعرفه عن "عقار الشيطان" الذي قتل الطفلة كاميليا

حبوب الفيل الأزرق "DMT" تقتل الطفلة كاميليا





شهد مجتمعنا المصري حادث مأساوي في الفترة الأخيرة، حيث توفيت طفلة بالغة من العمر 6 سنوات تدعى كاميليا، بسبب تناولها حبوب الفيل الأزرق " DMT" أو "عقار الشيطان"، في شبهة جنائية ووقعت فيها والدتها.





وفي التفاصيل، ألقت أجهزة الأمن القبض على طبيبة صيدلانية، وهي أم الطفلة كاميليا بتهمة قتل ابنتها بحبوب الفيل الأزرق، وفي التحقيقات ا دعت الأم أن طفلتها "كاميليا" توفيت عن طريق تناول تلك الحبوب بالخطأ، ومن ثم اعترفت الأم بإعطاء طفلتها تلك العقاقير.





ما لا تعرفه عن حبوب الفيل الأزرق "DMT" أ, "عقار الشيطان"





حبوب الفيل الأزرق المعروفة بالاسم العلمي DMT، هي أقرص خطيرة انتشرت في الفترات الأخيرة بين الشباب بالأخص فئة المراهقين، كما يطلق عليها أسماء عديدة أبرزها "عقار الشيطان"، وتعتبر تلك الحبوب ممنوع استخدامها دوليا، ويبدأ مفعولها بعد 20 ثانية فقط من تناولها ويستمر إلى 3ساعات، ويتراوح سعرها بين 40 دولار إلى 10 دولارًا





وفي دراسة علمية جديدة، توصلت إلى أن أكثر من 75% من الأشخاص الذين يتناولون حبة الفيل الأزرق تعرضوا لمون مفاجئ أو منتحرين، بينما نسبة الـ 25% بقو على قيد الحياة، ولكنهم يعانون من بعض الأمراض العصبية والنفسية الخطيرة.





تكوين حباية الفيل الأزرق





تتكون حباية الفيل الأزرق DMT من ثنائي ميثيل تريبتامين، وهي مادة توجد على شكل بللوري من عائلة التريبتامين، وتندرج حبوب الفيل الأزرق "DMT" تحت حبوب الهلوسة ولها تأثير مباشر على كيمياء المخ والهرمونات الموجودة داخل الجسم.





تأثير حبوب الفيل الأزرق DMT





في البداية، تم صنع حبوب الفيل الأزرق من قبل العلماء، للمساعدة على رؤية بعض الأشياء وسماع أصوات ليس لها وجود في الواقع وتقع هذه الأشياء بين الماضي والحاضر والمستقبل.





وتجعل حبوب الفيل الأزرق الشخص يرى بعض الأشياء غير المتوقع حدوثها في الحياة اليومية، وتكشف بعضًا من الأمور الشخصية التي حدثت في حياتهم سواء بشكل حقيقي أو غير حقيقي.





خطورة حبوب الفيل الأزرق DMT





تعد حبوب الفيل الأزرق من الأقراص القاتلة، حيث تساهم في الإصابة بالأمراض الخطيرة وربما الوفاة في الكثير من الحالات، حيث إن تأثيرها بالغ وفوري بعكس الكثير من الأقراص المخدرة الأخرى، وقد ظهرت العديد من الأقراص المخدرة الأخرى التي لها تأثير مشابه لحبوب الفيل الأزرق التي تزيد من قابلية الفرد للانتحار والموت المفاجئ.