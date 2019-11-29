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عاجل- ضربة موجعة لليفربول.. غياب نجم الفريق لشهرين

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:32 م
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فابينهو
فابينهو
علي نبوي
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تلقى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ضربة موعدة بعد تأكد غياب البرازيلي فابينهو لاعب وسط الريدز لمدة شهرين بسبب الإصابة.

وكان فابينهو قد تعرض للإصابة في مباراة ليفربول يوم الأربعاء الماضي أمام نابولي حيث غادر ملعب المباراة ولم يتمكن من استكمالها بسب الإصابة.

وأصدر نادي ليفربول بيانًا رسميًا عن إصابة فابينهو جاء كالتالي :"بمكن أن يؤكد نادي ليفربول أن فابينهو تعرض لإصابة في أربطة الكاحل".

وأضاف :"التقييمات الدقيقة للإصابة أكدت أن فابينهو سيغيب عن الملاعب حتى العام الجديد".

وتابع :"البرازيلي سيبدأ برنامجًا لإعادة التأهيل مع الفريق الطبي لإعادته إلى الجاهزية البدنية الكاملة".

ويستعد ليفربول لمواجهة برايتون غدًا السبت في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول ونابولي ليفربول فابنينهو

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