ياسمين نيار تستعد لطرح 4 أغاني من نوع "رأي عاطفي"









وقالت "نيازي"، من الأغاني أغنية يدور موضوعها حول الغربة، وأغنية عن الغيرة، وأخرى عن الحب من طرف واحد، ورابعة اجتماعية، وهي من كلمات نبيل مدني.









وأضافت أنها تتعاون مع الموزع الموسيقي مصطفى 62 في أغنية بعنون "توحشتك"، ينتظر أن تصورها فيديو كليب، وأخرى تحمل عنوان "نقولهالك" سيتم تصويرها مع المخرج زياد خوري في أوكرانيا. وكانت قد تصدر ياسمين خلال الفترة الماضية مواقع التواصل الإجتماعي توتير، على خلفية أزمتها مع الملحن عصام كاريكا، بعد أزمتهم في أغنية "الواد الحريف". وفوّضت ياسمين محاميين في مصر لمتابعة قضيتها باعتبارها صاحبة حق مشروع، إلا أن الأمور بقيت على ما هي عليه معلقة، مؤكده على أنها لم تصمت عن حقها.

تستعد المطربة الجزائرية ياسمين نيّار، لإطلاق4 أغاني جزائرية من نوع الراي العاطفي، خلال الفترة المقبلة، عقب الإنتهاء منهم.