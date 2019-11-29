أسعار الحديد اليوم الجمعة 29-11-2019.. وسعر حديد عز يباع بأكثر من سعر

أسعار الحديد اليوم الجمعة.. وسعر حديد عز يباع بأكثر من سعر





هدأت أسعار الحديد اليوم الجمعة خاصة بعد أن توافرت السيولة لدي بعض الوكلاء والموزعين مما شجعهم على بيع أسعار الحديد بسعر أعلي من السابق بعد أن تم تصريف جزء من المخزون، وسبق أن أعلنت شركة عز للصلب عن زيادة جديد في سعر حديد عز الأحد الماضي تقدر بـ 200 جنيه لتكون الزيادة الثانية خلال شهر نوفمبر الجاري، وسبق وأن أعلنت مجموعة حديد عز ومجموعة من المصانع عن رفع أسعار الحديد مطلع الشهر الجاري، حيث ارتفع حديد العز بنحو 200 جنيه، ليسجل 10600 جنيه قبل الزيادة الجديدة، وأعلنت شركة حديد المصريين رفع الأسعار بنحو 200 جنيه اليوم، من جانب أخر أعلنت تخفيض مجموعة بشاي للصلب عن سعر تسليم أرض المصنع ليسجل سعر طن الحديد 10300 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة ويباع في الأسواق بنحو 10 ألاف و500 جنيهًا، وينتظر أن يعاود البيع بالسعر المعلن في بداية الشهر وهو 10800 جنيه للطن، وسبق أن ارتفع سعر حديد المصرين بنحو 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع سعر حديد الجارحي بنحو 400 جنيه.





ويتجه الوكلاء للبيع بسعر ما قبل الزيادة لتستمر حالة الإضطراب التى يمر بها سوق مواد البناء، وبضغط من حالة الركود، مع انتظار العملاء تراجع الأسعار ومعاناة المصانع من الخسائر وتكدس المخزون، لذلك اتجه سعر طن الحديد للارتفاع مرة أخري من أجل تعويض الخسائر، وتحفيز العملاء على الشراء قبل حدوث ارتفاع جديد في الأسعار.









سعر حديد عز اليوم الجمعة





حافظ سعر حديد عز على الاستقرار بعد أن ارتفع بنحو مطلع الأسبوع الجاري 200 جنيه، ليسجل 10800 جنيهًا للأطوال، وسجل سعر اللفائف ليسجل 10100 جنيهًا تسليم أرض المصنع، يبيع التجار المخزون القديم بسعر ما قبل الزيادة.









أسعار الحديد اليوم فى الأسواق





سعر حديد عز اليوم 10800 جنيهًا





سعر حديد المصريين 10300 جنيه للطن









سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن









سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن









سعر حديد بشاي 10 آلاف و500 جنيه للطن









سعر حديد المراكبي 10 آلاف للطن









سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن









سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن









سعر حديد الجارحي اليوم 10 ألاف و 100 جنيه للطن









سعر حديد السويس 10 ألاف و200 جنيه للطن





سعر حديد عنتر 10 ألاف جنيه للطن





سعر حديد مصر ستيل 10 ألاف جنيه للطن









أسعار الحديد اليوم للقطاعي





حديد العتال 10 ألاف جنيهًا للطن





حديد عز ما بين 10600 و 10650 جنيهًا للطن





حديد الجارحي 10250 و10300 جنيهًا للطن





الاستثماري 10050 جنيهًا للطن





أسعار الحديد خلال 2019





تسيطر التقلبات على سوق المواد البناء خلال تعاملات 2019 في ظل تعنت المشتري ومحاولة المصانع تحفيز الحركة بالأسواق لتمر أسعار الحديد خلال العام الجاري بحالة من التذبذب الكبير في سعر طن الحديد، نتيجة لتغير السعر أكثر من مرة في الشهر الواحد، حيث تراجع بشكل قوي مطلع العام الجاري، لتتراجع بنحو ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى بعد تراجع أسعار البليت بنحو 70 دولار ليسجل متوسط سعر الطن من خام الحديد "البليت" 655 دولار، بجانب تخفيض مجلس الوزارء سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات، ويضاف على ذلك تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، ليعاود الصعود مرة أخر خلال الشهر الجاري مع ارتفاع أسعار البليت لتسجل نحو 700 دولار للطن بجانب ارتفاع سعر الخردة بنحو 100 دولار للطن، وسجلت قيمة الارتفاع منذ بداية الشهر وحتى الأن نحو 800 جنيهًا.