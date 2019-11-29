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ميتشو: مواجهتنا أمام مازيمبي لن تكون سهلة بالمرة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:17 م
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ميتشو
ميتشو
رامي بشاي
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تحدث الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة فريقه الهامة أمام مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال ميتشو خلال المؤتمر الصحفي المنعقد قبل المباراة : مواجهة الفريق أمام مازيمبي غدا بافتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لن تكون سهلة بالمرة، هناك صعوبات وعوامل مختلفة مثل المناخ والملعب الصناعي والجمهور لكن الزمالك جاء مبكرا للكونغو للتعود على هذه الأجواء.

وأضاف "سنقاتل من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام مازيمبي".
وتابع "المباراة مهمة في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات ونعرف قدر المنافس جيدا ولديهم مدرب جيد وهو صديق لي وأعرف قدرات الفريق جيدا وابرز نجومه".

وتابع "أعرف أن مازيمبي فريق عريق ويحتفل بمرور ٨٠ سنة على تأسيسه وأعرف قدرات لاعبيه جيدا وهم على أعلى مستوى لكن الزمالك لديه المزيد من الخبرات وهو بطل الكونفدرالية وجميع اللاعبين جاهزين للمباراة وكذلك تم إضافة محمد أوناجم للقائمة وهو إضافة جيدة للفريق في مشواره الإفريقي".

وحرص الصربي ميتشو على تهنئة الفريق الكونغولي بمناسبه احتفالات مرور ٨٠ سنه على تأسيسه.

في سياق متصل سادت حالة من الاستياء والتعجب داخل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الموجودة حاليا في الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء ذلك بسبب تغيير حكم المباراة المعلن عنه منذ خمسة أيام، حيث تم تعيين المالي كيتا محمدو لإدارة مباراة الفريقين، بدلًا من الجابوني إريك أوتوجو كاستان، الذي كان مقرراً أن يدير المواجهة.

وشعر مسؤولو البعثة البيضاء بالاستياء الشديد عقب قرار الكاف المفاجئ بتغيير الحكم، في وصع يثير الشكوك قبل انطلاق المباراة بساعات قليلة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل على ملعب لومباشي، في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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