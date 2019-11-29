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كيفية دخول جماهير الأهلي لمؤارزة الفريق الأحمر أمام النجم الساحلي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:13 م
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جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
علي نبوي
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أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب رادس، عن دخول جماهير الأهلي في تونس إلى المباراة من خلال التذاكر الخاصة بالمباراة والتي تم استلامها خلال الاجتماع.

وقال مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في تونس أنه تم تخصيص مدرج 11 في ملعب رادس لمشجعي الأهلي، كما تم الاتفاق علي توصيل التذاكر إلى الجماهير «الأهلاوية» في اماكن إقامتها بالعاصمة التونسية للتسهيل عليها والتواجد في الاستاد؛ لدعم فريق الأهلي في مباراة اليوم.


وأضاف أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل فندق إقامة بعثة الأهلي في تونس، ومن ثم تم الاتفاق على توصيل تذاكر المباراة إلى أماكن تواجد الجماهير بدلا من حضورها إلى مقر إقامة البعثة في تونس.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية والتي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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الكلمات المفتاحية

جماهير الأهلي الاهلي والنجم الاهلي

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