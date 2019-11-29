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الأهلي بالزي الأسود أمام النجم الساحلي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:08 م
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الأهلي بالزي الأسود
الأهلي بالزي الأسود
علي نبوي
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عقد صباح اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والنجم الساحلي بمدينة الحمامات التونسية بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبد العزيز إداري الفريق، أسفر عن ارتداء الأهلي القميص الأسود والشورت الأسود والجورب الأسود أيضا، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر، في حين يرتدي فريق النجم الساحلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم اللبني.

وتحدد في الاجتماع الفني أن تصل حافلة الأهلي ملعب رادس قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة، حيث تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت تونس.

يذكر أن الأهلي يلتقي النجم الساحلي التونسي على ملعب رادس.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية والتي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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