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"عاشق الروح".. برؤية الشاروني فىي الأوبرا

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:59 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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يقدم الموسيقار عماد الشاروني، باقة من أهم وأشهر مؤلفات موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وبرؤية متطورة عصرية وتوزيعات جديدة بمصاحبة الأوركسترا الخاص به، الذي يجمع الآلآت الشرقية والغربية.


ويضم مجموعة من أمهر العازفين وذلك خلال الحفل المقام في الثامنة مساء الأحد الاول من ديسمبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

ويشار إلى أن الموسيقار عماد الشاروني يعد أحد نجوم التلحين والتوزيع الموسيقى خلال فترة تسعينيات القرن الماضى، وتعاون مع العديد من المطربين الذين ظهروا في هذه الفترة وأصبحوا علامات في تاريخ الأغنية المصرية والعربية منهم محمد منير - مدحت صالح - محمد الحلو - على الحجار – علاء عبد الخالق – محمد فؤاد - سميرة سعيد ورجاء بلمليح ، هاجر من مصر الى استراليا وامضى بها اكثر من 20 عام حقق خلالها انتشاراً واسعاً وبعد عودته الى مصر قدم سلسة حفلات بدار الاوبرا المصرية حققت نجاحاً كبيراً .
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