محافظ القليوبية الجديد: الرئيس طالبنا بإرضاء المواطنين في الشارع

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الجديد، مسئولي الأحياء والمدن والمراكز بوقف توصيل المرافق لاي مبني مخالف او متعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من الان باي طريقة سواء بالممارسة او العدادات الكودية في إطار مواجهة البناء المخالف والتعديات علي الاراضي الزراعية، مشيرا إلى أنه يجب وقف نزيف التعديات والمخالفات.





وشدد المحافظ على ضرورة مواجهة البناء المخالف بكل حسم وحزم وانتهي عصر غض البصر عن اي مخالفة

وكشف المحافظ عن نيته تنظيم فتح وغلق الكافتيريات والمقاهي بمدن المحافظة بمواعيد محددة سيتم دراستها حسب كل منطقة وكل مدينة وإعلانها قريبا.





وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية على هامش اول يوم عمل له بالمحافظة عقب اداء صلاة الجمعة في مسجد ناصر بالعاصمة بنها، أن تكليفات الرئيس واضحة وصريحة في كافة المجالات وتؤكد علمه الوثيق بكل مايجري ويدور في اذهان المواطنين.





وأضاف المحافظ أن التكليف الرئيسي من الرئيس عقب حركة المحافظين هو إرضاء المواطنين في الشارع والإهتمام ببناء الانسان قبل الحجر.





وشدد المحافظ خلال لقائه عدد من المسئولين ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات والإعلاميين بمكتبه علي ضرورة التفكير وحل المشكلات من خارج الصندوق بالتعاون مع المجتمع المدني بافكار غير تقليدية وبهدف واحد:تغليب المصلحة العامة".



