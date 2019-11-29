أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 29-11-2019.. وسعر طن الأسمنت يستقر بعد التراجع الأخير

أسعار الأسمنت اليوم.. وسعر طن الأسمنت بعد التراجع الأخير

هدأت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد تراجع أمس الخميس، حيث وصلت قيمة الانخفاض في سعر طن الأسمنت إلي نحو 15 جنيهًا، وبلغ إجمالي التراجع في أسعار الأسمنت خلال شهر نوفمبر إلي نحو 50 جنيهًا مع استمرار حالة الركود في سوق مواد البناء خاصة مع ارتفاع أسعار الحديد، ليصعد سعر طن الحديد بنحو 400 جنيه خلال شهر نوفمبر وأصبح يباع بأكثر من سعر، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء في مصر لحظة بلحظة وبصفة خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت:

أسعار الأسمنت المسلح

مسلح العربية للأسمنت سجل سعر 813 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت سجل سعر 803 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت المنيا أسيك سجل سعر 823 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس سجل سعر 803 جنيهًا

أسعار أسمنت الصخرة سجل سعر 793 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج المخصوص سجل سعر 808 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان سجل سعر 793 جنيهًا

سعر أسمنت العسكري سجل سعر 788 جنيهًا

سعر أسمنت سيناء سجل سعر 788 جنيهًا

سعر أسمنت حلوان سجل سعر 810 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف سجل سعر 805 جنيهًا للطن

سعر أسمنت السويدي سجل سعر 815 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة سجل سعر 790 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف سجل سعر 793 جنيهًا للطن

أسعار الأسمنت الأبيض

سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2450 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء سجل سعر 2420 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال سجل سعر 2375 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة سجل سعر 2400 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض سجل سعر 2400 جنيهًا للطن

أسعار الأسمنت مخلوط

سعر أسمنت النخيل سجل سعر 728 جنيهًا

سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 723 جنيه

سعر أسمنت الواحة سجل سعر 740 جنيها

أسعار الأسمنت المقاوم

سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 850 جنيه

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 870 جنيه

السويس سي ووتر سجل سعر 840 جنيهًا

سعر السويدي المقاوم سجل سعر 860 جنيهًا للطن

أسعار مواد البناء خلال 2019





تسيطر التقلبات على سوق المواد البناء خلال تعاملات 2019 في ظل تعنت المشتري ومحاولة المصانع تحفيز الحركة بالأسواق لتمر أسعار الحديد خلال العام الجاري بحالة من التذبذب الكبير في سعر طن الحديد، نتيجة لتغير السعر أكثر من مرة في الشهر الواحد، حيث تراجع بشكل قوي مطلع العام الجاري، لتتراجع بنحو ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى بعد تراجع أسعار البليت بنحو 70 دولار ليسجل متوسط سعر الطن من خام الحديد "البليت" 655 دولار، بجانب تخفيض مجلس الوزارء سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات، ويضاف على ذلك تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، ليعاود الصعود مرة أخر خلال الشهر الجاري مع ارتفاع أسعار البليت لتسجل نحو 700 دولار للطن بجانب ارتفاع سعر الخردة بنحو 100 دولار للطن، وسجلت قيمة الارتفاع منذ بداية الشهر وحتى الأن نحو 800 جنيهًا.



