هيثم أحمد زكي.. مفاجأة جديدة يفجرها أحد أقاربه عن ثروته

تقدم رامي شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بطلب استخراج شهادة وفاة لشقيقه، وأصدرت الدائرة الـ23 بمحكمة شمال الجيزة لشئون الأسرة، الشهادة أمس، بناء على الطلب المقدم.





الوريث.. رامي شقيق هيثم أحمد زكي





وانحصر الإرث الشرعي، للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في رامي عزالدين عبدالله، شقيقه من الأم، الفنانة الراحلة هالة فؤاد، بعدما توفي بتاريخ الـ6 من نوفمبر 2019، بحث قرار الحكمة، إثر تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية.





قرار المحكمة بشأن ثروة هيثم أحمد زكي





وقالت المحكمة، إن رامي يستحق سدس تركة الراحل هيثم أحمد زكي، بكونه شقيق له من والدته، ولعدم وجود وصية واجبة؛ لتقطع المحكمة الشك باليقين، وتنهي الجدل بكشفها عن الوريث الوحيد.





مفاجأة بشأن ثروته





وكشف محمد إبراهيم، ابن عمة الراحل هيثم أحمد زكي، عن مفاجأة مدوية، بشأن تركة والدته، شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، وأكد على أن كل ما يتردد بشأن التسارع للحصول على التركة أمر كاذب، حيث أن والدته تنازلت عن حقها كاملاً، للراحل هيثم أحمد زكي.





تنازلوا عن ثروتهم لـ هيثم أحمد زكي





وأضاف: " والدتي منى عطية، هي شقيقة النجم أحمد زكي الكبرى، ولها أشقاء آخرون، إلهام وإيمان، ومحمد صبري، تنازلوا جميعاً عن نصيبهم في ميراث والدتهم، السيدة رتيبة، إلى ابن أخيهم الراحل هيثم أحمد زكي"، لينهي الجدل حول وجود خلافات بشأن الميراث.











