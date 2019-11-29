Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الآثار من الصين: استرددنا 1000 قطعة أثرية.. وأعدنا 80 قطعة لبلادها

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
استعرض الدكتور خالد العناني وزير الآثار، جهود مصر في محاربة الاتجار الغير مشروع في الآثار واسترداد آثارها التي سرقت وهربت بطريقة غير مشروعة قائلًا إن مصر ملتزمة بالتعاون في شراكات فعالة وجادة مع أعضاء المجتمع الدولي لتحقيق تقدم شامل في هذا المجال.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الأثار الدكتور خالد العناني، الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى الحضارات القديمة، والنعقد بالعاصمة الصينية بكين وتشارك فيه تسع دول، وهي مصر، والصين، والعراق، وأرمينيا، وإيران، واليونان، وإيطاليا، وبيرو، والذي انطلق صباح اليوم الجمعة، يث شكلت الدول المشاركة هذه المبادرة الثقافية لوضع أجندة إيجابية متعددة الأوجه للأعمال المشتركة للدول التسع، بهدف تحويل الثقافة إلى مصدر للقوة الناعمة وأداة أساسية لسياسة خارجية حديثة ومتعددة الأبعاد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التعاون الثقافي الدولي كعامل للتنمية الاقتصادية.

وأكد وزير الأثار أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، قامت وزارة الآثار المصرية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، بإعادة أكثر من 1150 قطعة أثرية مصرية تم تهريبها إلى خارج البلاد بشكل غير قانوني، وعلى الجانب الآخر، صادرت السلطات المصرية بنجاح العديد من القطع الأثرية المهربة وأعادتها إلى بلدانها، بما في ذلك، أكثر من 40 قطعة أثرية إلى الصين خلال الفترة من 2017 إلى عام 2019، وأكثر من 40 قطعة نقدية إلى العراق من 2005 إلى 2019 و3 تماثل تم إعادتها إلى بيرو في عام 2013.

وكان وزير الأثار الدكتور خالد العناني قد ألقى محاضرة أمس الخميس بجامعة بكين، حيث أشاد الطلاب، بالاكتشافات الأثرية الأخيرة المعلن عنها في مصر وقالوا إنها ساهمت في زيادة طلب السياحة الصينية إلى مصر، كما استفسر الطلاب علي العديد من المشروعات الأثرية الحديثة، وكان رئيس جامعة بكين وقيادات الجامعة وكلية الآثار والمتاحف بالجامعة، استقبل عصر أمس الخميس الدكتور خالد العناني بحفاوة بالغة حيث ألقى محاضرة لأكثر من 100 طالب وطالبة عن الاكتشافات ومشروعات الأثرية الجديدة والمتاحف في مصر، وذلك بحضور رئيس جامعة بكين وقياداتها بالإضافة الي حوالي 100 عالم من علماء الآثار والأكاديميين والطلبة.

واستعرض وزير الآثار الاكتشافات الأثرية المتعددة التي تمت خلال الفترة القصيرة الماضية والتى لاقت تغطية إعلامية واسعة النطاق على المستوى الدولى بشكل عام والإعلام الصيني بوجه خاص، فضلا عن المتاحف والمشروعات الأثرية العديدة التي تم افتتاحها للجمهور بما يسهم في مزيد من الرواج السياحي في مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاثار من الصين وزارة الاثار سرقة الاثار زير الاثار بكين الصين الاتجار في الاثار الاتجار غير المشروع استراد الاثار المهربة

أخبار تهمك

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد رحيله.. السبب الحقيقي وراء إقالة أوناي إيمري من آرسنال

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 15 ساعة

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ حوالي 10 ساعة

"رفع أسعار السجائر".. الحكومة تحسم الجدل في بيان رسمي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يوم

عاجل.. آرسنال يعلن إقالة مدربه أوناي إيمري ويحدد بديله

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 20 ساعة

عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"

منذ حوالي 16 ساعة

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

محاضرة لوزير الأثار عن الاكتشافات الجديدة والمتحف الكبير في جامعة هومبولدت الألمانية

بحضور سفراء وعلماء.. محاضرة لوزير الأثار بجامعة واسيدا اليابانية

محاضرة للعناني في لندن حول الاكتشافات والمشروعات الأثرية الحديثة

محاضرة لوزير الآثار بجامعة بكين عن الاكتشافات الأثرية الحديثة

طلاب جامعة بكين: الاكتشافات الأثرية جذبت السياحة إلى مصر

العناني يستعرض الاكتشافات الأثرية الأخيرة بسفارة مصر في بكين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

06:35 ص

بعد رحيله.. السبب الحقيقي وراء إقالة أوناي إيمري من آرسنال

01:00 م

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

09:20 ص

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status