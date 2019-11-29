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الأحد.. انطلاق أعمال مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية بالإسكندرية
الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:09 م
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محمد رجب - دينا حسن
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تبدأ صباح الأحد القادم، أعمال مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية فى منطقة الشرق الأوسط (CONFREMO) وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بالإسكندرية وتستمر أعماله لمدة يومين.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبدعم من الوكالة الجامعية الفرانكفونية.
وصرح الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، أن المؤتمر يناقش أحد الموضوعات الهامة فى ملف تطوير التعليم، وهو التعليم الرقمى، باعتباره مستقبل التعليم موضحًا أن المؤتمر يشارك فيه ممثلو الجامعات الفرانكفونية بمنطقة الشرق الأوسط، وسيتضمن جلسات حول الإستراتيجية الرقمية فى الجامعات، والتحديات التى تواجهها الجامعات اليوم فى خضم الثورة الرقمية، والتعليم الرقمى فى ظل الحوكمة وجودة التدريب، وعرض الأنشطة والبرامج التى تضطلع بها الوكالة الجامعية للفرانكفونية فى الشرق الأوسط وورشة عمل حول الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى والبيانات الكبيرة، وكيفية دمج الأدوات الرقمية فى إستراتيجية الجامعات.
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