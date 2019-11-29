الأحد.. انطلاق أعمال مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية بالإسكندرية

تبدأ صباح الأحد القادم، أعمال مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية فى منطقة الشرق الأوسط (CONFREMO) وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بالإسكندرية وتستمر أعماله لمدة يومين.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبدعم من الوكالة الجامعية الفرانكفونية.



