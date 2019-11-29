Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأحد.. انطلاق أعمال مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية بالإسكندرية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
تبدأ صباح الأحد القادم، أعمال مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية فى منطقة الشرق الأوسط (CONFREMO) وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بالإسكندرية وتستمر أعماله لمدة يومين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبدعم من الوكالة الجامعية الفرانكفونية.

وصرح الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، أن المؤتمر يناقش أحد الموضوعات الهامة فى ملف تطوير التعليم، وهو التعليم الرقمى، باعتباره مستقبل التعليم موضحًا أن المؤتمر يشارك فيه ممثلو الجامعات الفرانكفونية بمنطقة الشرق الأوسط، وسيتضمن جلسات حول الإستراتيجية الرقمية فى الجامعات، والتحديات التى تواجهها الجامعات اليوم فى خضم الثورة الرقمية، والتعليم الرقمى فى ظل الحوكمة وجودة التدريب، وعرض الأنشطة والبرامج التى تضطلع بها الوكالة الجامعية للفرانكفونية فى الشرق الأوسط وورشة عمل حول الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى والبيانات الكبيرة، وكيفية دمج الأدوات الرقمية فى إستراتيجية الجامعات.
Advertisements

أخبار تهمك

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

منذ أقل من ساعتين

"رفع أسعار السجائر".. الحكومة تحسم الجدل في بيان رسمي

منذ أقل من ساعتين

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

منذ حوالي 3 ساعات

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ حوالي 10 ساعات

عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. آرسنال يعلن إقالة مدربه أوناي إيمري ويحدد بديله

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يوم

بعد رحيله.. السبب الحقيقي وراء إقالة أوناي إيمري من آرسنال

منذ 37 دقيقة

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 16 ساعة

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:00 م

بعد رحيله.. السبب الحقيقي وراء إقالة أوناي إيمري من آرسنال

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

09:44 ص

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

06:35 ص

عاجل.. آرسنال يعلن إقالة مدربه أوناي إيمري ويحدد بديله

12:44 م

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status