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بعد رحيله.. السبب الحقيقي وراء إقالة أوناي إيمري من آرسنال

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:00 م
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اوناي ايميري
اوناي ايميري
حسام مجدي
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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي اليوم الجمعة 29 نوفمبر إقالة الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق من عمله.
سبب إقالة إيمري من تدريب أرسنال.

وأكد نادي أرسنال في بيان رسمي عبر حسابه أنه تم إقالة إيمري من عمله بسبب سوء أداء ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

آرسنال يسقط في هزيمة مذله أمس
وتمكن نادي آينتراخت فرانكفورت من الفوز على نظيره نادي أرسنال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الخميس 28 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يصل رصيد فرانكفورت إلى9 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في بطولة الدوري الأوروبي بينما يقف رصيد أرسنال عند 10 نقاط ليظل في صدارة جدول ترتيب مجموعته في البطولة.

المدربين المرشيحين لخلافة إيمري في أرسنال
وحسب التقارير الصحفية فهناك العديد من المدربين المرشحين لخلافة إيمري في حالة إقالته من تدريب أرسنال أبرزهم نونو سانتو وماسيمليانو أليجري وماوريسيو بوتشيتينو.

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي
يتواجد نادي أرسنال في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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