المرشدين السياحيين: "اطمنوا وضع السياحة في مصر مبشر"

قال محمد غريب، رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب، إن وضع السياحة في مصر مبشر، وفي اتجاه تصاعدي، وذلك بجهود المسئولين عن السياحة في مصر والقيادة السياسية في فتح أسواق جديدة.





وأشار "غريب"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أنه من المتوقع أن يكون معدل السياحة في النصف الأول من 2020 أكبر من معدل السياحة عن الأعوام السابقة، مضيفا: "المصريين لازم يطمنوا على وضع السياحة في مصر".



