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تكريم عدد من العاملين بشركة مياه سوهاج لاجتيازهم برنامج التعامل مع الصم

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:38 ص
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جانب من التكريم
جانب من التكريم
أحمد الشيخ
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كرم اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عدداً من العاملين بالشركة، ومنحهم شهادات تقدير، لاجتيازهم البرنامج التدريبي للغة الإشارة، للتعرف على كيفية التعامل مع الصم ‏وضعاف السمع.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة: "حضر البرنامج التدريبي 17 متدرباً من مراكز خدمة ‏العملاء بجميع مراكز المحافظة، بهدف إعداد كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع الصم ‏وضعاف السمع، وللتعرف على مشكلات هذه الفئة والعمل على حلها،  ولرفع الضغوط النفسية ‏عن الشخص الأصم، ولتأدية العاملين بمراكز خدمة العملاء مهامهم بشكل أيسر وبجودة ‏عالية".‏

وأكد رئيس مياه سوهاج أن الدورة التدريبية تناولت اختيار أهم الكلمات التي يتم من خلالها التواصل بين العاملين بمركز خدمة العملاء، والعملاء من الصم وضعاف السمع، في ‏الموضوعات والجمل والكلمات الخاصة بالعملاء.

تكريم عدد من العاملين بشركة مياه سوهاج لاجتيازهم برنامج التعامل مع الصم
تكريم عدد من العاملين بشركة مياه سوهاج لاجتيازهم برنامج التعامل مع الصم
تكريم عدد من العاملين بشركة مياه سوهاج لاجتيازهم برنامج التعامل مع الصم
تكريم عدد من العاملين بشركة مياه سوهاج لاجتيازهم برنامج التعامل مع الصم
تكريم عدد من العاملين بشركة مياه سوهاج لاجتيازهم برنامج التعامل مع الصم
تكريم عدد من العاملين بشركة مياه سوهاج لاجتيازهم برنامج التعامل مع الصم
تكريم عدد من العاملين بشركة مياه سوهاج لاجتيازهم برنامج التعامل مع الصم
تكريم عدد من العاملين بشركة مياه سوهاج لاجتيازهم برنامج التعامل مع الصم
تكريم عدد من العاملين بشركة مياه سوهاج لاجتيازهم برنامج التعامل مع الصم
تكريم عدد من العاملين بشركة مياه سوهاج لاجتيازهم برنامج التعامل مع الصم
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الكلمات المفتاحية

لغة الصم شركة مياه سوهاج

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