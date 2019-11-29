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"البلاك فرايداي black friday".. كيف تتجنب الغش والعروض الوهمية اليوم!

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:31 ص
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البلاك فرايداي
البلاك فرايداي
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ينطلق "البلاك فرايداي black friday"، اليوم الجمعة 29/11/2019، في كل أنحاء العالم، وينتظر المصريون على وجه الخصوص، هذا اليوم، رغبةً في شراء الكثير من الأدوات والمستلزمات، من العلامات التجارية، والاستفادة بالخصومات المتوقعة بهذا اليوم.

موعد "البلاك فرايداي black friday"

يحل "البلاك فرايداي black friday"، في آخر جمعة من شهر نوفمبر كل عام، حيث تخفض غالبية المحال التجارية، أسعار منتجاتها وسلعها التي تروجها، ما يزيد علية الشراء، ويحدث رواجاً ونشاطاً بالسوق، حيث يقبل الكثيرون، للشراء ومشاهدة الخصومات.

حالات مخالفة بالـ "البلاك فرايداي black friday"

ولا يخلو "البلاك فرايداي black friday"، من حالات الغش التجاري، فهناك علامات ومحال تجارية، تقوم بخداع المستهلك، بعروض وهمية، وتخفيضات غير صحيحة؛ تحقيقاً للربح الزائد، ولو على حساب المشتري، لذا نرصد في السطور التالية، كيفية تجنب العروض الوهمية، والهروب من مصيدة الغش:-

اصطحاب أشخاص معك عند التسوق بالـ "البلاك فرايداي black friday"

لتجنب العروض الوهمية بالـ "بلاك فرايداي black friday"، جب الاستعانة بأحد أصدقائك أو أقاربك، حتى تستطيع التمييز بين العروض بعضها البعض، ومعرفة العرض الجيد والملائم، من الوهمي المغشوش، ولمتابعة أكبر عدد من السلع والخدمات المقدمة.

العلامات التجارية المشاركة بالـ "بلاك فرايداي black friday"

تتيح مواقع السوشيال الميديا، فرصة التعرف على المحال التجارية والعلامات، المشاركة بالـ "بلاك فرايداي black friday"، فتوفر عليك الكثير من الوقت والمجهود، وتجنبك أيضاً الوقوع في فخ العروض الوهمية والغش التجاري، ومن خلال البحث، تتمكن من المقارنة بين المحال والأسعار، وانتقاء المناسب لك.

حدد ماذا تريد

تحديد السلع والمستلزمات التي أنت بحاجة إليها، أمر بالغ الأهمية، يوفر نقودك، ووقتك، ويجعلك تستغل إنفاقك بشكل سلس وسريع، ويجنبك الازدحام الشديد بهذا اليوم.

استبدال واسترجاع السلع

عند شرائك لسلعة أو منتج، من أحد المحال والعلامات التجارية، المشاركة بعروض الـ "بلاك فرايداي black friday"، يجب معرفة ما إن كانت هناك إمكانية للاسترجاع والاستبدال أم لا، فقد تكتشف أن هناك سلعة بها شيء ما وتريد إعادتها من حيث أتيت بها.

"البلاك فرايداي black friday".. جهاز حماية المستهلك

وكان جهاز حماية المستهلك المصري، مستعداً للـ "البلاك فرايداي black friday"، ودعا المواطنين بضرورة التأكد من العروض وصحة الخصومات، قبل الشراء، وخصص الخط الساخن19588، بجانب الواتس آب 01281661880 والموقع الإلكتروني ، WWW.CPA.GOV.EG، لتلقي الشكاوي والبلاغات المتعلقة بحالات الغش.

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الكلمات المفتاحية

الجمعة السوداء الجمعة البيضاء البلاك فرايداي black friday

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