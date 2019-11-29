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مهند مجدي: الأهلي جاهز لمواجهة النجم الساحلي وهدفه تحقيق الفوز

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:24 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أشاد مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في تونس بالتزام لاعبي الأهلي خلال رحلة تونس التي تأتي استعدادا؛ لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وأضاف أن لاعبي الأهلي ظهروا كعادتهم بشكل مشرف يليق باسم وقيمة النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سعيد بالروح والعزيمة التي أظهرها اللاعبون في المران الأخير في رادس؛ استعدادا لمواجهة النجم.
وأوضح أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اتخذ قرار سفر الفريق إلى الجونة وبعدها إلى تونس بطائرة خاصة؛ من أجل منح اللاعبين مزيد من الراحة، ولتجنب تعرضهم للإجهاد في ظل ضغط المباريات، خاصة بعد تحديد مواجهة كأس مصر أمام بني سويف يوم 3 ديسمبر المقبل، وبعدها خوض مواجهة الهلال السوداني يوم 6 من الشهر ذاته، ومن ثم تم دراسة الأمر بشكل جيد، واتخاذ قرار السفر بطائرة خاصة في إطار دعم فريق الكرة في مشواره الإفريقي؛ من أجل استعادة لقب دوري الابطال الإفريقي.
وأوضح الدكتور مهند مجدي أن إقامة المباراة على استاد رادس اليوم الذي يحمل ذكريات سعيدة للأهلي وجماهيره يبقى أمرا طيبا، ولكن في النهاية الأهلي جاهز لخوض مبارياته في أي ملعب؛ بحثا عن هدف وحيد وهو تحقيق الانتصارات.
وأشار إلى أن عدم خوض المباراة في معقل المنافس في استاد سوسة أمر إيجابي أيضا، وفي النهاية الأهلي لا ينظر سوى لتحقيق هدفه بحصد النقاط الثلاثة، وكتابة مجد وتاريخ في كل المحافل المحلية والقارية.
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الكلمات المفتاحية

الاهلي والنجم الاهلي الأهلي والنجم الساحبي

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