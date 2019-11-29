Advertisements
Advertisements
Advertisements

تصل إلى 45 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:04 ص
Advertisements
بوابة الفجر
كرستينا عياد
Advertisements
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حجم  التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات:
وأوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى اعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

معدلات التأخيرات:
وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الآتي:
أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-
منطقة القاهرة  أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط  بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواعيد القطارات اليوم خطوط السكة الحديد السكة الحديد أخبار مصر

أخبار تهمك

أربعة لاعبين في عقل زيدان لتعويض هازارد

منذ حوالي 4 ساعات

صدام بين الأهلي واتحاد الكرة.. تعرف على السبب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

منذ حوالي 10 ساعات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 29/11/2019.. هدوء في سعر المعدن الأصفر مع توقعات جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 13 ساعة

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. أول صورة لـ"كهربا" بعد توقيعه للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 19 ساعة

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

منذ حوالي 3 ساعات

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

قبل ما تخرج.. بيان مهم من السكة الحديد للمسافرين اليوم

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم الجمعة

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم

من قبلي لبحري.. "السكة الحديد" تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:35 ص

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

10:15 ص

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

09:09 ص

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

09:20 ص

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

09:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status