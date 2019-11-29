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عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:15 ص
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الفتاة
الفتاة
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أمرت نيابة المرج، أهل فتاة المرج المختفية، لتسلمها عقب العثور عليها.

وتبين من التحريات، أنها تغيبت عن المنزل بكامل إرادتها لزواجها من أحد الأشخاص.

وورد بلاغ إلى قسم شرطة المرج، من "ممدوح. ع"، 50 عاما، موظف بهيئة النقل العام، يقطن بدائرة القسم، بتغيب ابنته "بسنت"، 21 عاما، طالبة في الفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائيًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الفتاة أجرت اتصالا هاتفيا بوالدتها أثناء استقلالها مترو الأنفاق، بعد خروجها من الجامعة، وعقب ذلك أُغلقت هاتفها.

وفجرت التحريات، مفاجأة مدوية عن سبب اختفاء الفتاة، حيث أثبتت أن المتغيبة متزوجة من شخص، بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، وتم ضبطهما، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

واستمعت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامي العام، لأقوال والد ووالدة الطالبة الجامعية المبلغ باختفائها في المرج.

وأكد أهل الطالبة، أن نجلتهم تحدثت مع والدها عقب النزول من مترو الأنفاق، ثم استقلت سيارة ميكروباص بها شاب وربة منزل، ثم اتصلت بشقيقتها وأخبرتها أنها جائعة وتريد منها تجهيز الغداء لها، ثم أُغلق هاتفها، وبالبحث عنها تبين اختفاؤها فتم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

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