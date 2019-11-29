معلومات يجب أن تعرفها عن مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي اليوم بدوري الأبطال

النجم الساحلي ضد الأهلي.. يلعب النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة الموافق 29/ 11 /2019، ضد النجم الساحلس التونسي، بأولى مباراياته بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي





تقام مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي، في تمام الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية إستاد رادس، ضمن المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم الترجي، الهلال السوداني، وبلاتينيوم الزيمبابوي، إضافة للنادي الأهلي.





القناة الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الأهلي





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس، صاحبة الحقوق الحصرية، لدوري أبطال أفريقيا، عن بث مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي، عبر beIN Sports HD 1.





آخر مبارايات الأهلي





حقق النادي الأهلي، تحت قيادة مدربه فايلر، 7 انتصارات متتالية، حيث فاز على سموحة، الإنتاج الحربي، فريق أسوان، والجونة، بمواجهات في الدوري المصري، إضافة إلى تحقيق بطولة كأس السوبر المصري، على حساب الغريم التقليدي، نادي الزمالك، وتمكن من الصعود إلى دوري مجموعات بطولة أبطال أفريقيا، بعد تخطي كانو سبورت الغيني.





تاريخ المواجهات





لعب النجم الساحلي ضد الأهلي، 13 لقاء، من بينهم مباراتين لُعبت بدوري أبطال العرب، في موسم 2003 - 2004، وكان التعادل السلبي نتجية المباراتين، بينما لعبا الفريقان، 11 مباراة بدوري أبطال أفريقيا، شهدت تكافؤ واضح في المواجهات بين الفريقين، حيث تعادلا، في خمس مواجهات، بينما حقق كل فريق الفوز على الآخر في 3 مبارايات.



















