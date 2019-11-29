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"الحارث".. أحمد الفشاوي يتعاقد على فيلم جديد

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:17 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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تعاقد الفنان أحمد الفشاوي مع  شركة سكوب للانتاج الفني والسينمائي لتقديم أول أعمال الشركة التي تم تأسيسها منذ ثلاثة أشهر.


بهذا التعاقد يكون "الفشاوي"، أول المتعاقدين من الأبطال الرجال مع الشركة، ويعلن في الأيام المقبلة التعاقد مع البطلة النسائية.


والفيلم من أخراج محمد نادر جلال، بعد سلسلة أعمال وهي " فيلم طلق صناعي" مع المخرج خالد دياب و"طايع"  مع المخرج عمرو سلامة، وفوزه عام ٢٠١٤ بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط عن فيلمه بعد الحب. ومن المتوقع أن يبدأ تصويره خلال شهر ديسمبر القادم.

أزمة لينا الفشاوي

تحدثت الفنانة سمية الألفي عن أخر أمنية غير محققة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي قائلة: "أخر أمنية للراحل فاروق الفيشاوي كانت أن يشوف حفيدته (لينا أحمد الفيشاوي) وكأنه كان حاسس أن مش هيشوفها تاني".

وأضافت أن آخر لحظات الراحل فاروق الفيشاوي وهي تبكي قائلة: "فاروق صحي من النوم وسألني بتاكلي أيه"، وطلب مني أن أكل معه الجبنة والخبز، ثم غاب عن الوعي ثم استيقظ وسأل عن ابنه "عمر" وأغمض عينه وفارق الحياة.
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الكلمات المفتاحية

لينا الفشاوي كون أحمد الفشاوي

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