"الحارث".. أحمد الفشاوي يتعاقد على فيلم جديد

تعاقد الفنان أحمد الفشاوي مع شركة سكوب للانتاج الفني والسينمائي لتقديم أول أعمال الشركة التي تم تأسيسها منذ ثلاثة أشهر.









بهذا التعاقد يكون "الفشاوي"، أول المتعاقدين من الأبطال الرجال مع الشركة، ويعلن في الأيام المقبلة التعاقد مع البطلة النسائية.









والفيلم من أخراج محمد نادر جلال، بعد سلسلة أعمال وهي " فيلم طلق صناعي" مع المخرج خالد دياب و"طايع" مع المخرج عمرو سلامة، وفوزه عام ٢٠١٤ بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط عن فيلمه بعد الحب. ومن المتوقع أن يبدأ تصويره خلال شهر ديسمبر القادم.





أزمة لينا الفشاوي



