بدءًا من الأحد المقبل.. التموين تعلن تخفيض أسعار سلع غذائية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض أسعار 4 سلع يتم صرفها على بطاقات التموين، تسهيلا على المواطنين.





وقالت الوزارة، منذ قليل، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، البدالين التموينيين، ستقوم بتخفيض أسعار بعض السلع التموينية على البطاقة اعتبارا من أول الشهر المقبل.

ومن ناحيته أوضح، وزير التموين، علي المصيلحي، تخفيض أسعار 4 سلع على المقررات التموينية وهي السكر والزيت والأرز والدقيق.





ومن المقرر أن يتم تطبيق انخفاض السعر بداية من بعد غد الأحد، مع صرف مقررات التموين لشهر ديسمبر 2019.





الوزارة قالت إنه تم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيهات، بدلا من 9.5 جنيهات وكيلو السكر بـ8.5 جنيهات بدلا من 9 جنيهات.





وأوضحت الوزارة، أن سعر كيلو الأرز، يقف عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيهات بدلا من 6.75 جنيهات.



