أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

أكد أمير عزمي مجاهد مدرب فريق الكرة بالزمالك السابق، أن انضمام محمود كهربا للأهلي مكسب كبير للقلعة الحمراء.





وقال أمير عزمي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة تايم سبورتس: "كهربا من العناصر الهامة في تتويج الزمالك بالكونفدرالية، ومشكلته كانت مع مجلس الإدارة وليس الإطار الفني".





وأوضح : "الزمالك وقف بجانبه وكهربا أفاد النادي كثيراً، والأمور أبسط من ذلك وكان من الممكن حل المشكلة، واللاعب طيب جداً وتمنيت بقاءه".





وأضاف: "الزمالك لن يقف على لاعب، وفنيًا كهربا سيفيد الأهلي، ولكن الأبيض لديه لاعبون أقوياء".





وأردف: "مصطفى فتحي مع احترامي لكل لاعبي مصر إذا كان جاهزا لن يوجد أحد يتمكن من إيقافه، ولكن مشكلته الإصابات ، لدينا لاعبون جيدون مثل كهربا".







