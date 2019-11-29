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أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:20 ص
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كهربا
كهربا
الفجر الرياضي
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أكد أمير عزمي مجاهد مدرب فريق الكرة بالزمالك السابق، أن انضمام محمود كهربا للأهلي مكسب كبير للقلعة الحمراء.

وقال أمير عزمي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة تايم سبورتس: "كهربا من العناصر الهامة في تتويج الزمالك بالكونفدرالية، ومشكلته كانت مع مجلس الإدارة وليس الإطار الفني".

وأوضح : "الزمالك وقف بجانبه وكهربا أفاد النادي كثيراً، والأمور أبسط من ذلك وكان من الممكن حل المشكلة، واللاعب طيب جداً وتمنيت بقاءه".

وأضاف: "الزمالك لن يقف على لاعب، وفنيًا كهربا سيفيد الأهلي، ولكن الأبيض لديه لاعبون أقوياء".

وأردف: "مصطفى فتحي مع احترامي لكل لاعبي مصر إذا كان جاهزا لن يوجد أحد يتمكن من إيقافه، ولكن مشكلته الإصابات ، لدينا لاعبون جيدون مثل كهربا".


وانتشرت أنباء في الفترة الأخيرة عن اقتراب الأهلي من ضم محمود كهربا خلال الشتاء المقبل، بعد موافقة السويسري رينيه فايلر مدرب الأحمر.
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الكلمات المفتاحية

انتقالات يناير امير عزمي الزمالك الاهلي

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