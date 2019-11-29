Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل عقد "فالفيردي" الجديد مع ريال مدريد

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:41 ص
Advertisements
فالفيردي
فالفيردي
علاء خليف
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني نجح في تحصين نجمه الشاب، للحفاظ عليه داخل صفوف قلعة "سانتياجو برنابيو" ومنع رحيله إلي أي ناد آخر خلال الفترة القادمة.


وأكدت صحفة "ماركا" الإسبانية أن تألق اللاعب الشاب فيديريكو فالفيردي صاحب الـ 21 عامًا مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة، دفع إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز لتوقيع عقدًا جديدًا مع اللاعب ووضع شرط جزائي ضخم في العقد لتحصين اللاعب من إغراءات الأندية الأوروبية.


تفاصيل عقد "فالفيردي" الجديد مع ريال مدريد:

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن نادي ريال مدريد نجح في إبرام عقد جديد مع "فالفيردي" لمدة 5 مواسم ونصف قادمة، ينتهي في صيف عام 2025، كما حدد شرطًا جزائيًا في العقد بقيمة 750 مليون يورو، أي ما يقرب من مليار دولار، ليتجاوز الشرط في عقد الأرجنتيني ميسي مع برشلونة والبالغ 730 مليون يورو.


أرقام "فالفيردي" مع ريال مدريد:

فالفيردي بدأ مشواره الكروي ضمن صفوف فريق بينارول الأوروجواياني عام 2015، انتقل منه إلي فريق ريال مدريد "كاستيا" عام 2016، ثم انتقل لصفوف ديبورتيفو لاكورونا عام 2017 علي سبيل الإعارة، ثم عاد للفريق الملكي مجددًا، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي المدريدي صيف 2018.


لعب "فالفيردي" 12 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي بواقع 754 دقيقة لعب، واستطاع تسجيل هدفين، وصنع مثلهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فالفيدردي ريال مدريد

أخبار تهمك

تقرير.. خمسة أندية عجز ميسي عن هز شباكهم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 10 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة

منذ يوم

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 12 ساعة

أربعة لاعبين في عقل زيدان لتعويض هازارد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 16 ساعة

شاب يقتحم مسرح حفل حماقي مع حبيبته.. والمطرب: "أنا معنديش الجرأة دي"! (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول صورة لـ"كهربا" بعد توقيعه للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

منذ حوالي 14 ساعة

بالأرقام.. حجم الثروة التي تركها هيثم أحمد زكي بعد وفاته

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يوم

الأرصاد تحذر المواطنين من هذه الظاهرة في ساعات الصباح

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

رسميا.. برشلونة يجدد تعاقده مع لاعبه الشاب

زيدان "ثامن" أعلى المدربين أجرا في العالم

أسطورة مانشستر يونايتد يراهن على اختفاء ميسي

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين.. الملكي يحسم كبري صفقاته وزيدان يضحي بنجمي الفريق من أجل هازارد

المصائب لا تتوقف.. صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

ريال مدريد يجدد عقد نجمه حتى ٢٠٢٥

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:35 ص

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

02:28 ص

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

12:05 ص

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status