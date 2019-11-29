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أربعة لاعبين في عقل زيدان لتعويض هازارد

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:12 ص
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بوابة الفجر
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تعرض النجم البلجيكي الدولي إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني لإصابة قوية في مباراة فريقه الماضية أمام نادي باريس سان جيرمان الثلاثاء الماضي، والتي إنتهت بالعادل الإيجابي 2-2 وأسفرت عن تأهل الريال لدور الـ16.


وكشفت التقارير الطبية غياب هازارد عن النادي الملكي لفترة تتراوح بين 10 و 15 يوماً، وهو ما سيعني غيابه عن مواجهتي ألافس وإسانيول في الدوري الإسباني، ومواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.


ووضعت إصابة هازارد المدير الفني زين الدين زيدان في موقف حرج، لاسيما بعد تألق البلجيكي في الفترة الأخيرة.


ووفق "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيكون أمام زيدان 4 خيارات لتعويض هازارد وهي.


إيسكو وخطة جديدة

قد يفكر زيدان في مشاركة إيسكو كصانع ألعاب خلف مهاجم صريح هو بنزيما ، أو رودريجو كمهاجم وهمي مائل قليلاً لليسار، على أن يكون إيسكو أمام ثلاثي وسط هو كروس وكاسيميرو وفالفيردي.


جاريث بيل والعودة لـ 4-3-3

ربما يشرك زيدان رودريجو على اليسار بدلاً من هازارد، ويشرك بيل في مكانه المفضل على الجهة اليمني، لكم مشاكل بيل مع الفريق قد تبعده عن المشاركة الأساسية.


فينيسيوس جونيور – خياراً لا يبدو مثالياً

قد يلجأ زيزو لإشراك البرازيلي فينيسيوس جونيور في الجهة اليسرى مكان هازارد، على أن يلعب رودريجو في الجهة اليمني برسم 4-3-3، بيد أن اللاعب لا يبدو ضمن خطط زيدان هذا الموسم، إلا أن المفجآت واردة.


لوكا يوفيتش

قد يدخل زيدان بنفس تشكيل باريس سان جيرمان، على أن يشرك المهاجم لوكا يوفيتش مكان هازارد، وتكون خطة ريال مدريد 4-3-1-2 بتواجد إيسكو أمام ثلاثي وسط وخلف مهاجمين صرحاء.
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الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد إصابة هازارد

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