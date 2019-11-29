بعد 22 يوما من وفاته.. هيثم أحمد زكي يخطف تريند "جوجل"

احتل الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، مركزًَا متقدمًا في قائمة تريند "جوجل" وذلك بعد مضي 22 يومًا على وفاته.





الفنان الشاب تصدر القائمة بعد الإعلان عن قائمة التركة التي التي خلفها بعد رحيله، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءًا عن حجم الثروة التي تركها الفنان الشاب.



وأشاروا إلى أن التركة تضم 3 شقق سكنية ونصف مليون جنيه إضافة إلى سيارة.

وثيقة إعلام الوراثة كانت وثيقة إعلام الوراثة، قالت إن رامي عز الدين بركات، شقيق هيثم أحمد زكي غير الشقيق من والدته، الفنانة لراحلةهالة فؤاد،

"سيحصل على سدس التركة فرضا، وباقيها تعصيبا، لعدم وجود وراث ولا مُستحق لوصية واجبة سوى رامي".

وفاة هيثم أـحمد زكي ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن 35 عاما، بينما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث أكتوبر عن بلاغ من خطيبة الفنان بعدم رده على اتصالاتها التلفونية لفترة طويلة، وبالفعل تم دخول شقته، وتبين وجود جثته في الحمام.

وفاته وهيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل الراحل أحمد زكي والممثلة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006، عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.



