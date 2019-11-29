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مفاجآت في التشكيل المتوقع للأهلي أمام النجم الساحلي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:35 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة هامة في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، وذلك أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي في اللقاء الذي سيقام على ملعب "رادس" بتونس، في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية، تسهل من مهمته في مشواره بدوري المجموعات بالبطولة الإفريقية.

واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام النجم الساحلي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "قفشة - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجاي.
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