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سانشو يواصل أزماته مع بروسيا دورتموند

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:29 ص
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سانشو
سانشو
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية ألمانية أن الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند واصل من حدة أزماته مع فريقه تحديداً بعد قرار مدربه لوسيان فافر بإبعاده عن التشكيلة الأساسية أمام برشلونة وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن المدرب السويسري فاجأ الجميع باستبعاد النجم الإنجليزي من التشكيلة الأساسية مفضلًا وضعه على مقاعد البدلاء قبل المشاركة مع بداية الشوط الثاني وتسجيله هدف فريقه الوحيد في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وألمحت الصحيفة الألمانية أن فافر رفض الكشف عقب المباراة عن سر تهميشه لسانشو اللاعب الشاب البالغ من العمر 19 عامًا.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن الأزمة نشبت بين سانشو وفافر قبل المباراة بعد أن تأخر اللاعب عن حضور المحاضرة الفنية التي شرح فيها المدرب السويسري خطة فريقه وكيفية مواجهة البارسا.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن سانشو دخل إلى غرفة الفريق بفندق الإقامة متأخرًا مما دفع فافر لاتخاذ إجراء صارم ضده مظهرًا عدم تسامحه مع هذا السلوك ليعاقبه بوضعه على مقاعد البدلاء منذ البداية.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن هذا التصرف لا يعد الأول من نوعه، حيث سبق وأن عوقب سانشو في وقت سابق لتأخره عن موعد مران بروسيا دورتموند في أكتوبر الماضي ليتم استبعاده تمامًا من قائمة الفريق أثناء مواجهة بروسيا مونشنجلادباخ.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية في الشهر الماضي أن جادون سانشو أثار موقفاً غامضاً مع فريقه بروسيا دورتموند الألماني عقب استبعاده من قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباج في الدوري الألماني بالإضافة إلى تغريمه من قبل المدرب لوسيان فافر إثر عودته متأخراً من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده الانجليزي.

وقال مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند في تصريحات نقلتها صحيفة Ruhr Nachrichten الألمانية :"بين الحين والآخر يحرص بروسيا دورتموند على اختبار الحدود التي رسمها للاعبيه مع توضيحها بالطرق المختلفة، واحدة من بين هذه الطريق التي نقوم باتباعها هي العقوبات، بالتأكيد لم يكن هذا القرار سهلاً بالنسبة لنا".

وأشارت الصحيفة الألمانية في وقت سابق إلى أن ريال مدريد يراقب سانشو البالغ من العمر 19 عاماً وسط اهتمام من عدة أندية أوروبية أخرى يتقدمها الغريم التقليدي برشلونة فيما تقدر صفقة اللاعب بنحو 100 مليون يورو خاصة مع ظهوره بشكل لافت هذا الموسم بإحرازه أربعة أهداف وساهم في صنع 7 أهداف أخرى.
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الكلمات المفتاحية

سانشو دوري ابطال اوروبا بروسيا دورتمون

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