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التضامن تعلن موعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات (فيديو)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:45 ص
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الحج والعمرة - ارشيفية
الحج والعمرة - ارشيفية
جرجس ميلاد
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قال أيمن عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم فتح باب التقديم للإشراف، لاختيار المشرفين على بعثات الحج، في النصف الثاني في شهر ديسمبر المقبل؛ لتأهيلهم وتدريبهم، مضيفًا أنه سيتم فتح باب التقديم لحج الجمعيات بين شهري فبراير ومارس، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، عن طريق بوابة الحج الموحدة المصرية.

وأضاف "عبد الموجود"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، أنهم يتطلعون للأفضل كل عام في إطار استعدادات موسم الحج، لأعضاء الجمعيات الأهلية؛ سواء على مستوى تنوع المستويات، أو اختيار الأماكن الأفضل، أو على مستوى تحسين الخدمات عن العام السابق.

وأوضح أن الإدارة بدأت التعاقد على حجز الفنادق المتعلقة بموسم الحج، لاختيار الأفضل في ظل المعروض، لافتًا إلى أن البدء المبكر يمكنهم من وجود مساحة أفضل للاختيار.
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الكلمات المفتاحية

موجود امينة كرم الحجاب اليمن التضامن الإجتماعى

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