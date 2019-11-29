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الأرصاد تحذر المواطنين من هذه الظاهرة في ساعات الصباح

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:30 ص
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أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن توقعاتها لحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس اليوم، دافئ حتى شمال الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، مشيرة إلى تكون سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد.

وطالبت هيئة الأرصاد، السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب تكون شبورة مائية كثيفة على بعض الانحاء، مشيرة إلى أن الرؤية الأفقية تقل في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، مشيرة إلى أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وكان حذر الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، من انتشار مساحة الشبورة المائية الكثيفة صباحًا خلال الـ 48 ساعة المقبلة لتصل إلى محافظات شمال الصعيد مثل المنيا، مشددا على ضرورة الالتزام بالقواعد العامة للمرور، لافتًا إلى أن نشاط الرياح سيقتصر على خليج السويس.
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