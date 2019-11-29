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مصطفى بكري: هذه الوزيرة أول الراحلين في التغيير القادم

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:15 ص
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
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كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، قد تكون أول الراحلين من الحومة، في التغيير الوزاري المرتقب، خاصة بعد أن أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أسفه لفشل الحكومة في جذب الاستثمار.

وأوضح "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك الكثير من الأسماء التي يتردد خروجها من الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست صحيحة، وفكرة إنشاء وزارة الإعلام أمر وارد، والدستور لا يمنع ذلك.

ولفت إلى أن الفترة الحالية يتردد أن تشهد تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، معقبًا: "قرار التعديل الوزاري في عقل رئيس الجمهورية وهو وحده صاحب القرار".
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