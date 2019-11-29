"قادرين نعملها" و"أم الدنيا" إهداء خاص من حماقي للمنتخب المصري الأوليمبي (صور)





حرص النجم محمد حماقي، علي إهداء أغنية "قادرين نعملها" وأغنية "ام الدنيا" للمنتخب الاوليمبي تحت٢٣ عامًا اثناء حفله في كايرو فيستفال سيتي، وقام بتوجيه رسالة لهذا الجيل.





وقال "حماقي" خلال حفله: "مصر هتتقدم بالحيل ده لانه قوي وفخور جدا بالجيل ده وحققوا الانجاز وان شاء الله مصر هتتقدم بالعمل والعزيمة" وسط تفاعل وتصفيق حاد من الجمهور.





واحتل منتخب مصر قائمة تريندات جوجل مصر بعد فوزه التاريخي على منتخب كوت ديفوار في بطولة أفريقيا للشباب تحت 23 عام.





وحقق المنتخب المصري بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة كانت مثيرة بين المنتخبين.





ويبدو أن منتخب كوت ديفوار بات ضحية منتخب مصر المفضلة بعد تتويج المنتخب الأولمبي بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، على حساب الأفيال، في البطولة التي استضافتها مصر في الفترة ما بين 8 وحتى 22 من نوفمبر الجاري.



