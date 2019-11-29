النيابة تحدد مصير صيدلانية قتلت طفلتها بحبوب الفيل الأزرق

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإيداع الصيدلانية المتهمة بقتل طفلتها بعقاقير "الفيل الأزرق" مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.





وأقدمت أم تدع "ياسمين" على قتل ابنتها "كاميليا"، 6 سنوات، بعدما دست لها حبوب الفيل الأزرق في العصير، بعدما لعبت عقاقير الهلوسة برأسها، وسولت لها أنها بقتل نجلتها ستنتقم من طليقها، وتشفي غليلها؛ لتدخل الطفلة في غيبوبة تنتهي بالموت.





وتعود بداية الواقعة لتلقى قسم النزهة بلاغًا من ربة منزل بوفاة طفلتها 6 أعوام، بسبب تناولها أقراصًا مُخدرة عن طريقة الخطأ، وبعد التحريات وتحقيقات النيابة ثبُت كذب رواية المُبلغة، والتي تعمل صيدلانية، وخلال التحقيق معها اعترفت أنها هي من قام بدس الحبوب لطفلتها في العصير؛ انتقامًا من والدها الذي انفصلت عنه، ويهددها دومًا بأنه سيلجأ لانتزاع الطفلة منها، وأنها لن تراها مجددًا.





وتضيف المتهمة خلال التحقيقات: "حينما أتناول هذه الحبوب، أتحوّل إلى شخصيةٍ أخرى، ويمكنني أن أفعل أي شيء دون وعي، فكيف أقدم على قتل طفلتي، وتضيف: "منه لله طليقي هو السبب في وصولي للمرحلة دي، بعد إدماني حبوب DMT، وأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيق؛ وتشريح جثة الطفلة، لتحديد سبب وفاتها.