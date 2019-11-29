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أمير عزمي يشكف سبب ضياع الدوري

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:47 ص
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أمير عزمي
أمير عزمي
الفجر الرياضي
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كشف أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد السابق بنادي الزمالك، عن سبب ضياع لقب الدوري الموسم الماضي من القلعة البيضاء بعد تصدر جدول الترتيب أغلب فترات الموسم.

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورتس: كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق، كان يجهز الفريق وفقا لترتيب المباريات، حتى بدأت أزمات ترتيب المباريات، وتنظيم كأس الأمم الإفريقية، ليؤثر ذلك سلبا على الفريق، جروس كان يحضر كل شيء مبكًرا، ولم يتعرض أي لاعب بالفريق لإصابة عضلية نتيجة اللعب، رغم ضغط وتلاحم المباريات.

وأوضح: "جروس كان موافق على اجتماع رئيس النادي مع اللاعبين، ولكن ذلك كان بالاتفاق إما بعد المران أو قبله".

وأضاف: إن اللاعبين الأساسيين كانت علاقتهم جيدة بجروس، أما اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة منتظمة كانت علاقتهم بالمدرب ليست على ما يرام.
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الكلمات المفتاحية

جروس الزمالك الدوري المصري أمير عزمي

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