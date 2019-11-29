أمير عزمي يشكف سبب ضياع الدوري

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورتس: كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق، كان يجهز الفريق وفقا لترتيب المباريات، حتى بدأت أزمات ترتيب المباريات، وتنظيم كأس الأمم الإفريقية، ليؤثر ذلك سلبا على الفريق، جروس كان يحضر كل شيء مبكًرا، ولم يتعرض أي لاعب بالفريق لإصابة عضلية نتيجة اللعب، رغم ضغط وتلاحم المباريات.