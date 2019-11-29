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10 معلومات لا تعرفها عن المنتج الهارب ياسر سليم بعد إلقاء القبض عليه

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:34 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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ياسر سليم رجل أعمال شهير في عالم الميديا، بدأ مسيرته منتجَا للبرامج، كما امتلك العديد من الشركات، أشهرها Black and White.


وبعد إلقاء القبض عليه منذ قليل يعرض "الفجر الفني" 10 معلومات لا تعرفها عن المنتج الهارب من قضايا شيكات بدون رصيد.


1- يمتلك العديد من الشركات منها تحمل اسم Black and White، بيراميدز ميديا.

2- قام بإنتاج العديد من البرامج منها برنامج "أنا مصر".

3- أصبح مسئولا عن الحقوق الحصرية للمواقع الإلكترونية، والجرائد المطبوعة.

4- يهاجم دائما بعض الإعلاميين، ويشيد بالبعض الآخر.

5-لا يجد حرجًا في اعلان مواقفه بصراحة، من شخصيات إعلامية أو سياسية.

6- يجد دائما أن "الربيع العربي"، ليس الا محاولة لإسقاط الدول العربية.

7- لم يظهر كثيرا على الساحة الإعلامية، ويرى ان الدراما المصرية بمثابة القوة الناعمة لمصر.

8- يحسم دائمًا أي جدل بشأن مؤسساته التي يمتلكها، ويخرج نافيا الشائعات حولها.

9- تورط في قضايا متعلقة بإصداره شيكات بدون رصيد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

10- ألقت الشرطة القبض عليه منذ قليل.


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الكلمات المفتاحية

ياسر سليم منوعات منتج هارب ممثل فنان برامج الفجر الفني

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