Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيل المتوقع للعراق ضد الإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 24"

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:21 ص
Advertisements
منتخب_العراق
منتخب_العراق
أميرة فطيم
Advertisements
تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب خليفة، لمتابعة مباراة قوية بين المنتخب الإماراتي ونظيره العراقي، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 نوففمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.


ومن المقرر أن يقام اللقاء على ملعب خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة ونصف مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الثانية بتوقيت جرينتش.


ويسعى منتخب العراق إلى مواصلة سلسلة الإنتصارات، بعدما حقق فوزا ثمينا على قطر بهدفين مقابل هدف، في الجولة الافتتاحية من كأس الخليج، إلى جانب تقديمه نتائج جيدة خلال مواجهات التصفيات المزدوجة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.


ويتواجد منتخب العراق في المركز الثاني جدول ترتيب المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن الإمارات صاحبة الصدارة، فيما يأتي منتخبي قطر واليمن في المركز الثالث والرابع بدون نقاط.


وفيما يلي التشكيل المتوقع للعراق في مواجهة الإمارات:-

ومن المتوقع أن يدفع كاتانيتش المدير الفني لمنتخب العراق، بمحمد حميد فرحان في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي؛ سعد ناطق، وأحمد إبراهيم، وريبين سولاقا، فيما سيضع علي عدنان، وأمجد عطوان، وصفاء عبد الله، وعلاء مهاوي في وسط الميدان، وأمامهم، بشار رسن، وهمام طارق، وسيقود خط هجوم المنتخب العراقي؛ مهند علي.


حراسة المرمى: محمد حميد فرحان

خط الدفاع: سعد ناطق - ريبين سولاقا - أحمد إبراهيم

خط الوسط: علي عدنان - أمجد عطوان - صفاء عبد الله - علاء مهاوي

خط الوسط الهجومي: بشار رسن - همام طارق

خط الهجوم: مهند علي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب العراق بطولة خليجي 24 في قطر بطولة خليجي 24 اليمن الإمارات

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصدمات تتوالي على الملكي والصفقة الكبرى في طريقها للبيرنابيو

منذ حوالي 3 ساعات

"الفيل الأزرق" يدفع صيدلانية لقتل نجلتها.. والمتهمة: طليقي هو السبب

منذ أقل من ساعتين

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 10 ساعات

رسميا.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ ساعتين و 49 دقيقة

اخبار الأهلي اليوم الخميس| فايلر يجهز مفاجأة للنجم الساحلي وحقيقية التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا وكيفية مشاهدة مباراة الاهلى بث مباشر مجانا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

النجم الساحلي يفجر مفاجأة للأهلي قبل موقعة رادس

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 6 ساعات

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول صورة لـ"كهربا" بعد توقيعه للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تقرير.. خمسة أندية عجز ميسي عن هز شباكهم في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل - تشكيل العراق أمام الأرجنتين

الدوسري وآدم يقودان هجوم الأخضر أمام العراق

تشكيل مباراة العراق واليمن في أمم آسيا

التشكيلة الرسمية لمواجهة العراق وقطر في كأس آسيا

تابع لايف HD NEW مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر | مشاهدة لعبة مباراة البحرين ضد العراق مباشر متعدد الجودات Iraq

تشكيل العراق المتوقع أمام البحرين في تصفيات آسيا المزدوجة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:35 ص

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

02:28 ص

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

12:05 ص

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

10:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status