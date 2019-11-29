التشكيل المتوقع للعراق ضد الإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 24"

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب خليفة، لمتابعة مباراة قوية بين المنتخب الإماراتي ونظيره العراقي، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 نوففمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموع ات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.





ومن المقرر أن يقام اللقاء على ملعب خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة ونصف مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الثانية بتوقيت جرينتش.





ويسعى منتخب العراق إلى مواصلة سلسلة الإنتصارات، بعدما حقق فوزا ثمينا على قطر بهدفين مقابل هدف، في الجولة الافتتاحية من كأس الخليج، إلى جانب تقديمه نتائج جيدة خلال مواجهات التصفيات المزدوجة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.





ويتواجد منتخب العراق في المركز الثاني جدول ترتيب المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن الإمارات صاحبة الصدارة، فيما يأتي منتخبي قطر واليمن في المركز الثالث والرابع بدون نقاط.





وفيما يلي التشكيل المتوقع للعراق في مواجهة الإمارات:-



ومن المتوقع أن يدفع كاتانيتش المدير الفني لمنتخب العراق، بمحمد حميد فرحان في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي؛ سعد ناطق، وأحمد إبراهيم، وريبين سولاقا، فيما سيضع علي عدنان، وأمجد عطوان، وصفاء عبد الله، وعلاء مهاوي في وسط الميدان، وأمامهم، بشار رسن، وهمام طارق، وسيقود خط هجوم المنتخب العراقي؛ مهند علي.