رد ناري من القيعي على أنباء تخلي الأهلي عن مؤمن زكريا

عبر عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي، عن استياؤه بسبب ما يتردد بشأن تخلي إدارة النادي عن علاج لاعب الفريق مؤمن زكريا، ووصفها بالشائعة المغرضة للتغطية على مشاكل المنافس التقليدي.





وقال القيعي في تصريحات تليفزبونية عبر قناة الأهلي : إذا فكرت في سبب تلك الشائعات فأنك سترى إن المنافس هو السبب، منافسنا يعاني من مشكلة في الوقت الحالي، وبالتالي أراد البعض أن يُخلق مشكلة في الأهلي ليجعل الأمور متوازنة من جانب الأزمات والمشاكل، على جماهير الأهلي استيعاب ذلك تماما.





واضاف: مؤمن زكريا عقد جلسة رفقة وكيله مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ في أغسطس الماضي، أي قبل بداية الموسم، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بموقفه ومستحقاته وعلاجه وأنه لن يُقيد في الفريق حتى شفائه بإذن الله حتى يناير المقبل.





وأوضح : كما وردتني الأنباء فإنه تم الوفاء بكل ما تم الاتفاق عليه، الأهلي ما زال يلتزم تماما بما تم الاتفاق عليه مع مؤمن زكريا وبعلاج اللاعب، هذا قرار من مجلس الإدارة ولا رجعة فيه على الإطلاق".



